Отменены слушания по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отменены слушания по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхенчхане российским керлингистом Александром Крушельницким, которые должны были состояться сегодня на выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания были назначены на утро 22 февраля, но чуть ранее стало известно, что Крушельницкий отказался на них присутствовать. Керлингист опубликовал заявление, что не видит смысла принимать участие в этих слушаниях.

"Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания. Таким образом, слушания не состоятся", - говорится в сообщении пресс-службы CAS.

Между тем сообщается, что CAS сегодня в течение дня опубликует на своем официальном сайте решение по делу о нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 Александром Крушельницким.

Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на нынешних Олимпийских играх завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. 20 февраля сообщалось, что допинг-проба "Б" керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Факт наличия запрещенных веществ в организме спортсмена является достаточным основанием для признания атлета виновным в нарушении антидопинговых правил. Признание Александра Крушельницкого виновным влечет аннулирование его результатов на соревнованиях. В итоге МОК может до конца Олимпиады передать бронзовые медали в дабл-миксте норвежской паре: Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен уступили россиянам в матче за третье место со счетом 4:8.

Согласно правилам Международной федерации керлинга, спортсмен, в чьих пробах обнаружены запрещенные вещества, должен быть дисквалифицирован на два года. Этот срок может быть сокращен, если будет доказано непреднамеренное попадание допинга в организм спортсмена.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в еду Александра Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Республики Корея и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет, оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.-0-

CAS открыл дело в отношении бронзового призера ОИ-2018 Александра Крушельницкого Ранее сообщалось, что Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по предварительной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Спортсмен уже сдал свою олимпийскую аккредитацию.