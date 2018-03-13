Паралимпиада-2018 стала рекордной по количеству проданных билетов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийские игры в Пхенчхане стали рекордными по количеству проданных билетов в истории зимних Паралимпиад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что на соревнования в Пхенчхане уже реализован 320 531 билет. Рекордную отметку в 316 200 билетов, установленную во время зимней Паралимпиады в Сочи, продажи билетов превысили к вечеру 12 марта.
Торжественную церемонию открытия Паралимпийских игр посетила 21 тыс. зрителей, что составляет 72,5% от вместимости стадиона. На сегодня самыми популярными соревнованиями у зрителей стали матчи сборной Республики Корея в керлинге на колясках и матч по следж-хоккею между южнокорейцами и японцами.
Паралимпийские игры завершатся 18 марта.-0-
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