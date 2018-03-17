Паралимпийская сборная Беларуси занимает восьмое место в медальном зачете на Играх в Пхенчхане

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийская сборная Беларуси занимает восьмое место в медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ее активе четыре золотые награды (трижды первой становилась Светлана Сахоненко, на высшую ступень пьедестала поднимался также Юрий Голуб), четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Всего - 12 наград.

Первое место занимают паралимпийцы из США - 35 (12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых), второе место у атлетов из России - 24 (8+10+6), на третьей позиции команда Канады - 24 (8+1+15).

В десятку сильнейших входят также спортсмены из Германии, Украины, Словакии, Франции, Японии и Нидерландов.

XII Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.-0-