Паралимпийский спорт дает много возможностей для развития - Сахоненко

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийский спорт дает много возможностей для развития. Такое мнение высказала во время выступления перед студентами на фестивале "Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018" Светлана Сахоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве примера трехкратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках привела свою спортивную карьеру, когда не получила допуск по зрению на соревнования среди профессиональных спортсменов. "Перешла в паралимпийский спорт, потому что это была единственная возможность заниматься лыжами", - подчеркнула Светлана Сахоненко.

Вспоминая Паралимпиаду в Пхенчхане, она отметила, что первую медаль было выиграть сложнее всего. "Дистанция в той гонке была длинная, такое расстояние последние года два не бежала, плюс погодные условия не самые приятные. На втором и третьем кругах температура стала плюс 10 градусов", - рассказала чемпионка.

Своими мнениями о роли спорта в жизни поделились и другие участники Зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане - уроженцы Витебской области. Призер Паралимпиады Лидия Графеева подчеркнула, что со спортом многие трудности проще преодолеваются, он своего рода реабилитация после травмы. Она также сообщила, что из спорта уходить не собирается и в ближайших планах - подготовка к чемпионату мира в 2019 году в Канаде.

Капитан паралимпийской сборной Беларуси в Пхенчхане Дмитрий Лобан благодаря спорту бросил вредные привычки, погрузился в лыжные гонки с головой. По его словам, быть спортсменом - серьезная нагрузка, а быть капитаном сборной страны - нагрузка вдвойне.

В Витебске сегодня проходит паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018". Программа форума включает республиканскую научно-практическую конференцию "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета.-0-