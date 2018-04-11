Пеле может отказаться от посещения чемпионата мира по футболу из-за проблем со здоровьем

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со здоровьем могут помешать известнейшему бразильскому футболисту Пеле посетить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

77-летнего Пеле беспокоит травма спины, полученная им не так давно. Сообщается также, что спортсмен будет комментировать матчи мирового футбольного первенства на бразильском телевидении.

Пеле признан лучшим футболистом ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Легендарный нападающий бразильской сборной является единственным футболистом, который трижды становился чемпионом мира. Он также считается лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. За свою карьеру он забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977).-0-