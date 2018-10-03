Перечень международных спортивных мероприятий в Беларуси в 2018 году дополнен тремя событиями

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 2 октября 2018 года №710 дополнен перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, 25-28 октября состоятся игры Европейской баскетбольной лиги девушек (European Girls Basketball League). Чемпионат мира по шашкам - 100 среди юниоров, юниорок, кадетов (World Championship Youth) пройдет с 28 октября по 2 ноября, международный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР П.В.Ковалева - 4-7 декабря.-0-