Перед игрой с БАТЭ в Лиге чемпионов футболисты ПСВ победили "Фортуну"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов ПСВ одержал вторую викторию в чемпионате Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 2-го тура с "Фортуной" из Ситтарда футболисты ПСВ победили со счетом 2:1. На старте национального первенства будущие оппоненты чемпионов Беларуси разгромили на своем поле "Утрехт" со счетом 4:0 и сейчас лидируют, набрав 6 очков из шести возможных.

Первый матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов между БАТЭ и ПСВ состоится 21 августа на поле "Борисов-Арены". Ответная встреча пройдет 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене.-0-