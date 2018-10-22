Перед матчем с БАТЭ футболисты "Челси" сыграли вничью в чемпионате Англии

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед встречей с борисовским БАТЭ в Лиге Европы футболисты "Челси" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече с "Манчестер Юнайтед" лондонцы выигрывали после первого тайма 1:0, затем уступали 1:2, а на 6-й компенсированной минуте второго тайма ушли от поражения благодаря голу Росса Баркли - 2:2. После этого матча "Челси" набрал 21 очко (6 побед, 3 ничьи, 0 поражений; разница мячей - 20-7) и занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Впереди "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", у которых по 23 балла. Встреча 3-го тура группы L Лиги Европы "Челси" - БАТЭ состоится 25 октября на поле лондонского стадиона "Стэмфорд Бридж".

Еще один соперник чемпионов Беларуси венгерский "Види" в 11-м туре национального первенства переиграл в гостях "Халадаш" со счетом 2:0. Благодаря этому успеху "Види" поднялся на 3-е место, набрав 18 очков. Лидирует "Ференцварош" - 24 очка, вторым идет "Гонвед" - 20.

В 7-м туре чемпионата Греции третий оппонент борисовчан ПАОК был сильнее "Ариса" - 2:1. ПАОК сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков.-0-