Перед стартом US Open Арина Соболенко поднялась в топ-20 рейтинга WTA

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко перед стартом открытого чемпионата США по теннису впервые в карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко занимала 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после выигрыша турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене поднялась на 5 позиций.

Александра Саснович занимает сейчас 34-строку в мировом рейтинге, Вера Лапко находится на 72-й позиции, у Виктории Азаренко 79-е место.

Квартет белорусок выступит в одиночном разряде US Open в Нью-Йорке: Арина Соболенко встретится с американкой Даниэль Коллинс, Александра Саснович сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, Вера Лапко поспорит с украинкой Екатериной Бондаренко, Виктория Азаренко будет соперничать со словачкой Викторией Кужмовой.

Основной этап заключительного в сезоне турнира серии "Большого шлема" начнется 27 августа, а завершится 9 сентября. Общий призовой фонд US Open-2018 составит $53 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $3,8 млн.-0-