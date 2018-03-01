Перед встречей Кубка ЕГФ гандболисты минского СКА обыграли "Кронон" в чемпионате Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА обыграли гродненский "Кронон" в заключительном матче первого этапа чемпионата Беларуси и отстают от лидерующего БГК имени Мешкова всего на один балл, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Гродно не стала для минчан легкой прогулкой. Первый тайм армейцы выиграли с перевесом всего в два гола, а после перерыва увеличили свое преимущество до пяти мячей - 37:32 (17:15).

После первого этапа национального первенства, в котором команды провели по 20 матчей, борьбу за награды продолжат четыре лучших клуба: БГК (36 очков), СКА (35), "Гомель" (19), "Машека" (14). Им предстоит провести четырехкруговой турнир, причем два главных фаворита - СКА и БГК - откроют второй этап 10 марта очной встречей в минском дворце спорта "Уручье".

Там же 3 марта гандболистам СКА предстоит провести важный матч группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ против датского "Бьеррингбро". Это будет стартовый поединок первого круга соревнований в группе А. На финише первой половины турнирной дистанции подопечные Игоря Папруги уступили датскому клубу в Силькеборге со счетом 30:32. До этого вице-чемпионы Беларуси проиграли у себя дома немецкому "Магдебургу" - 31:33, а затем сыграли вничью в Прешове со словацким "Татраном" - 25:25. Что касается датского клуба, то он в первом туре уверенно переиграл на своей арене словаков - 27:19, после чего на выезде оказался слабее представителя немецкой бундеслиги - 26:33.

Положение команд перед началом второго круга соревнований: "Магдебург" - 6 очков, "Бьеррингбро" - 4, СКА - 1, "Татран" - 1.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, выступающий в главном континентальном турнире - Лиге чемпионов, в эту субботу завершит выступление в группе В встречей с польским "Виве" в Кельце. Брестчане за два тура до финиша группового этапа обеспечили себе выход в плей-офф, заняв 6-е место.-0-