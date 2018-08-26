Перед встречей с БАТЭ футболисты ПСВ победили в матче чемпионата Нидерландов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед ответной встречей с борисовским БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов футболисты ПСВ одержали победу в матче чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью подряд викторию в национальном первенстве оппоненты борисовчан добыли в гостях у "Зволле" - 2:1. Набрав 9 очков из девяти возможных, ПСВ возглавляет турнирную таблицу.

Второй поединок за выход в групповой этап Лиги чемпионов между БАТЭ и ПСВ состоится 29 августа на "Филипс-Арене" в Эйндховене. Первая встреча в Борисове завершилась победой голландского клуба со счетом 3:2. Неудачник двухраундового противостояния продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.-0-