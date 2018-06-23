Перуанский футболист потерял сознание на тренировке в Химках

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки на стадионе "Арена Химки" столкнулся с вратарем молодежной сборной Перу Джереми Агирре. В результате столкновения он получил травму головы и потерял сознание.

33-летнего форварда скорая помощь доставила в одну из московских клиник. Игроку удалось избежать серьезной травмы, сообщает издание Depor.

Сейчас состояние здоровья Фарфана стабильное, но ближайшее время игрок проведет в больнице.