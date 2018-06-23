Перуанский футболист потерял сознание на тренировке в Химках

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки на стадионе "Арена Химки" столкнулся с вратарем молодежной сборной Перу Джереми Агирре. В результате столкновения он получил травму головы и потерял сознание.
33-летнего форварда скорая помощь доставила в одну из московских клиник. Игроку удалось избежать серьезной травмы, сообщает издание Depor.
Сейчас состояние здоровья Фарфана стабильное, но ближайшее время игрок проведет в больнице.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN