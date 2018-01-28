Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в Пхенчхан

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в олимпийскую деревню в Пхенчхан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Как рассказал шеф белорусской миссии, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, в пути серьезных проблем не возникло. "Прилетели в Сеул рейсом из Абу-Даби, за три часа переехали на комфортабельном автобусе в Пхенчхан. В Олимпийской деревне все расположено компактно и удобно. Встречают приветливо, помогают во всем разобраться и сориентироваться", - подчеркнул Александр Барауля.

Как отметили в белорусской делегации, условия проживания лучше, чем в Рио-де-Жанейро. Нет необходимости приводить комнаты в порядок, все приготовлено вовремя. На данный момент в Пхенчхане холодно и ветрено. "Пока дошли от call-центра до своего дома, а это каких-то 300-400 метров, основательно продрогли. На улице градусов 8-9 мороза, а по ощущениям раза в два холоднее", - добавил он.

В ближайшие дни белорусы будут обустраивать штаб делегации и медицинский блок. Завтра должны пройти официальную процедуру аккредитации.

ХXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам.

Беларусь будут представлять 28 спортсменов, которые выступят в 6 видах спорта.-0-

Фото Министерства спорта и туризма РБ