Первая положительная допинг-проба зафиксирована на ОИ в Пхенчхане

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая положительная допинг-проба зафиксирована на Олимпийских играх в Пхенчхане. От участия в соревнованиях отстранен японец Кэй Сайто, выступающий в шорт-треке, сообщают мировые информагентства.
Атлет был заявлен для участия в эстафете на 5000 м, но не прошел допинг-тест. Олимпийский комитет Японии сегодня даст разъяснения по этому поводу. Отмечается, что это первый случай, когда атлет из этой страны не прошел допинг-тест на зимней Олимпиаде.-0-
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