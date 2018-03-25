Первая ракетка мира Роджер Федерер уступил малоизвестному австралийцу на турнире в Майами

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира Роджер Федерер уступил австралийцу, 175-й ракетке мира, Танаси Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7) на теннисном турнире в Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА

После ощутимого поражения на стадии 1/32 финала легендарный теннисист заявил на пресс-конференции, что пропустит грунтовую часть сезона. "На старте второго сета соперник практически отдал мне гейм, но я его не выиграл. Наступил перелом в партии, который стоил мне победы в матче. Австралиец действовал лучше меня. После поражения принял решение пропустить выступления на грунте. Возьму перерыв, отдохну, а после продолжу работать на корте", - рассказал Роджер Федерер.

Роджер Федерер в обновленном рейтинге АТР с 1 апреля потеряет также звание первой ракетки мира, которое вновь достанется испанцу Рафаэлю Надалю.-0-