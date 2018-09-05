Первенство Беларуси по мотоболу пройдет в Бобруйске

5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске 7-9 сентября на стадионе строительного профессионально-технического колледжа (ул. Гагарина, 42) состоятся игры среди команд группы "А" второго круга первенства Беларуси по мотоболу, сообщили БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Участие в соревнованиях примут команды из Бобруйска, Минска, Новополоцка и Орши. За победу будут состязаться юноши 14-18 лет.

"Первенство проводится с целью укрепления здоровья молодежи, развития мотобола в стране и его дальнейшей популяризации, повышения уровня мастерства белорусских мотоболистов", - отметили собеседники.

Организацией и подготовкой соревнований занимается Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта, Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, Бобруйская объединенная организационная структура ДОСААФ при поддержке Бобруйского горисполкома.

Мотобол - один из видов мотоспорта, представляет собой игру в футбол на мотоциклах. Игра проводится на поле размером с футбольное, но имеющем небольшие различия в разметке: отсутствует центральный круг, площадь ворот имеет форму полукруга. Покрытие поля обычно не грунтовое, а гаревое или асфальтовое. Асфальт немного посыпают песком для улучшения маневренности мотоцикла. Играют мячом, размеры которого значительно больше футбольного. В каждой команде 5 человек: вратарь и 4 полевых игрока на мотоциклах.-0-