Первому составу БАТЭ в межсезонье необходимо выработать единую модель игры - Дулуб

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первому составу БАТЭ в межсезонье необходимо выработать единую модель игры. Об этом рассказал сегодня во время пресс-конференции новый главный тренер БАТЭ Олег Дулуб, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, над чем до начала сезона новый тренерский штаб борисовчан будет работать, наставник отметил, что постарается создать сплоченный коллектив.

"Необходимо выработать единую игровую модель, особенно это касается первой команды. Постараемся это сделать уже к матчу за Суперкубок, потому как если у тебя разбалансированная команда, то о результате говорить не стоит. Надеюсь, игроки выйдут из отпуска хорошо отдохнувшие, готовые к работе", - рассказал Олег Дулуб.

Контракт с новым главным тренером заключен по схеме "1+1". Олег Дулуб рассказал, что перед тем, как покинуть одесский "Черноморец", имел пять предложений, но выбрал борисовский клуб.

По мнению наставника, каждый матч в предстоящем чемпионате Беларуси будут крайне принципиальным для БАТЭ и лично для тренера чемпионов.

Ранее БАТЭ возглавляли Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко и Александр Ермакович.-0-