Первые комплекты наград будут разыграны на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые комплекты наград будут разыграны сегодня на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Вельо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальных заездах, которые стартуют в Португалии вечером в 17.30, гарантировали себе и белорусские атлеты. На дистанции 500 м в байдарке-двойке выступят Павел Медведев и Олег Юреня, в каноэ-двойке на 200 м Глеб Солодуха и Денис Махлай, в каноэ-одиночке примет участие Елена Ноздрева. Пробиться в решающую стадию в утренних полуфиналах постараются байдарочники Дарья Бойчевская на 1000 м и Никита Бориков на 500 м, в каноэ на 500 м выступит Максим Петров.

Чемпионат мира продлится в Монтемор-у-Вельо до 26 августа. Всего в турнире примут участие около 1500 гребцов из 80 стран мира, будет разыграно 30 комплектов наград. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции решающих заездов.

На прошлом мировом форуме 2017 года в Рачице (Чехия) белорусская команда завоевала шесть медалей, в том числе две золотые в активе Ольги Худенко и Артема Козыря.-0-