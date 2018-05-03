Первые матчи 1/4 финала пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех городах сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель регулярного сезона гомельский ВРЗ примет на своей площадке микашевичский "Гранит", который занял 8-е место по итогам первого этапа первенства.

Действующий чемпион страны "Столица" на паркете минского дворца спорта "Уручье" встретится с гомельским БЧ. "Столичники" заняли 3-е место, а "железнодорожники" финишировали на 6-й позиции.

В Лиде местный "Лидсельмаш", занявший второе место в регулярном чемпионате, будет соперничать с самым титулованным белорусским клубом - минским "Дорожником", который завершил двухкруговой турнир на 7-м месте.

Обладатель Кубка Беларуси оршанский "Витэн" сыграет у себя дома с могилевским "Форте". На финише регулярного сезона оршанцы замкнули квартет сильнейших, а могилевчане оказались строкой ниже в турнирной таблице.

Четвертьфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд. Ответные встречи за путевки в полуфинал пройдут 7 мая. Если в каких-то парах соперники обменяются викториями, то третьи, решающие поединки за выход в полуфинал состоятся 10 мая.

В прошлом сезоне свой второй чемпионский титул завоевала "Столица", победившая в финальной серии ВРЗ. За всю историю чемпионатов Беларуси по мини-футболу больше всех золотых медалей у "Дорожника", который 6 раз выигрывал национальное первенство.-0-