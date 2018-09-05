Первые матчи 27-го чемпионата Беларуси по хоккею состоятся в Молодечно и Минске

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 27-го чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе А экстралиги состоятся сегодня в Молодечно и Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты "Динамо-Молодечно" примут на своей площадке жлобинский "Металлург" (19.00), а молодежная сборная Беларуси (U-20) сыграет на малой площадке "Чижовка-Арены" с соперниками из "Гомеля" (19.00).

Всего в дивизионе А экстралиги сыграет 8 команд. Кроме квартета вышеназванных клубов, это действующий чемпион "Неман", минская "Юность", солигорский "Шахтер" и хоккейный клуб "Лида".

Чемпион экстралиги сезона-2017/2018 "Неман" и серебряный призер "Юность" свои первые матчи в экстралиге в связи с участием в Лиге чемпионов проведут 11 сентября.

Регулярный чемпионат в дивизионе А продлится до 2 марта, после чего состоятся матчи плей-офф, последняя игра финальной серии должна пройти 14 апреля.-0-