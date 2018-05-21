Первые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси прошли без забитых мячей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги не порадовали болельщиков голами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со счетом 0:0 могилевский "Днепр" завершил домашнюю встречу с "Минском", с таким же результатом финишировал поединок новичков элитного дивизиона столичного "Торпедо" и "Смолевичей".

Сегодня футболисты "Витебска" примут на своем поле гостей из жодинского клуба "Торпедо-БелАЗ", а "Гомель" у себя дома сыграет с гродненским "Неманом". Во вторник, 22 мая, состоятся еще две встречи: "Городея" - "Шахтер" (Солигорск), "Ислочь" (Минский район) - "Луч" (Минск).

Центральный поединок 8-го тура пройдет 23 мая - на поле столичного стадиона "Трактор" минское "Динамо", занимающее второе место, примет лидера первенства - борисовский БАТЭ. Кроме того, в среду футболисты "Слуцка" сыграют на своем поле с обладателем Кубка Беларуси брестским "Динамо". В минувшую субботу в решающем кубковом поединке, впервые проходившем в Могилеве, брестчане одержали волевую победу над борисовчанами - 3:2.

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Беларуси после 7 туров положение таково: БАТЭ - 21 очко, "Динамо" (Минск) - 17, "Слуцк" - 14, "Торпедо-БелАЗ" - 12, "Неман" - 12. В самом низу таблицы находится "Городея" - 3 очка, всего на балл больше набрали футболисты "Гомеля" и "Минска".-0-