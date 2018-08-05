Первые матчи состоятся в розыгрыше Кубка Беларуси по хоккею

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся первые матчи розыгрыша хоккейного Кубка Беларуси, который уже 5 лет носит имя трагически погибшего капитана белорусской сборной Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели Кубка хоккеисты "Гомеля" свой стартовый поединок нового сезона проведут в Молодечно против местного "Динамо". Чемпион Беларуси и финалист прошлого кубкового розыгрыша гродненский "Неман" сыграет на своей арене против украинского "Донбасса" из Донецка, который участвует в турнире вне конкурса. В предварительной группе А сегодня состоятся еще два матча - финалист прошлого национального первенства минская "Юность" примет на своей площадке хоккеистов молодежной сборной Беларуси (U-20), солигорский "Шахтер" на своей площадке встретится с "Металлургом" из Жлобина. По итогам однокругового турнира две лучшие команды этой группы 24 августа встретятся в решающем кубковом поединке.

В группе В сегодня будет сыграно 3 матча: "Витебск" - "Лида", "Могилев" - "Брест", "Локомотив" (Орша) - Беларусь (U-18). Еще одна встреча состоится 6 августа - новополоцкий "Химик" примет в Витебске хоккеистов "Лиды". Команды этой группы не участвуют в борьбе за главный приз кубкового розыгрыша, но зато победитель двухкругового турнира получит путевку в топ-8 чемпионата Беларуси.

Кубок Беларуси разыгрывается в 18-й раз. Самыми успешными его участниками являются "Гомель" и "Юность", у которых по 5 трофеев. По два раза Кубком владели хоккеисты "Немана", а также столичные клубы "Динамо" и "Керамин", один раз его выиграл "Металлург".-0-