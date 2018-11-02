Первые медали ЧМ по тяжелой атлетике будут разыграны в Ашхабаде

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Туркменистана Ашхабаде на чемпионате мира по тяжелой атлетике сегодня будут разыграны первые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители и призеры определятся в весовых категориях до 45 кг у женщин и 55 кг у мужчин, где наиболее высокие шансы на награды у азиатских спортсменов. Белорусская команда после годичной дисквалификации на главном старте сезона будет представлена 16 атлетами: мужчины - Геннадий Лаптев (61 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Игорь Лозко, Петр Асаенок (оба - 81 кг), Максим Мудревский, Павел Ходасевич (оба - 89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин, Алексей Мжачик (оба - свыше 109 кг); женщины - Наталья Шелег, Людмила Псыщаница (обе - 55 кг), Дарья Тевелева, Сюзанна Володько (обе - 59 кг), Анастасия Михаленко (71 кг), Дарья Наумова (81 кг).

На чемпионате мира в Ашхабаде, который получил право проведения турнира после отказа Лимы (Перу) организовать форум, спортсмены выступят в новых весовых категориях. Такое решение принято летом 2018-го на конгрессе Международной федерации тяжелой атлетики в Ташкенте.

Белорусы на чемпионате мира выступят впервые с 2015 года, когда золотую медаль завоевал Вадим Стрельцов, который на этот раз не поехал в Ашхабад, так как не успел восстановиться после травмы. Предыдущий турнир в 2017-м в Анахайме белорусская команда пропустила из-за дисквалификации после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.

По мнению тренерского штаба сборной, наиболее высокие шансы на медали у Дарьи Наумовой (81 кг), Павла Ходасевича и Максима Мудревского (оба - 89 кг). С интересом белорусские любители спорта будут наблюдать за выступлением олимпийского чемпиона Пекина Андрея Арямнова (109 кг), вернувшегося в сборную после долгого перерыва.