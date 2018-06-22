Первые награды разыграны в матче по легкой атлетике на обновленном "Динамо" в Минске

Во время забега на 3000 м у мужчин

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовала матчевая встреча команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона по легкой атлетике на обновленном стадионе "Динамо". Определены первые призеры международного старта, передает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 3000 м у мужчин победу одержал Симонас Бертасиус из команды стран Балтии.

У женщин победу с результатом 9 мин. 47 сек. одержала белоруска Светлана Куделич. Еще одна белоруска Татьяна Шабанова заняла в забеге третье место.

"Победа при поддержке родных болельщиков меня очень порадовала. Было приятно бежать, это придавало сил, чтобы опередить соперниц. На "Динамо" действительно бежать классно", - отметила Светлана Куделич.

На данный момент продолжаются соревнования в секторе для метания копья у мужчин, сильнейших определяют женщины в прыжках в длину, начались состязания в секторе для толкания ядра у женщин.

Соревновательная программа матчевой встречи довольно насыщенная. На современную беговую дорожку выйдут две белорусские барьеристики Эльвира Герман и Алина Талай. В секторе для метаний выступят молотобоец Иван Тихон и копьеметательница Татьяна Холодович.

Татьяна Холодович

Организаторы матчевой встречи обеспечили призовой фонд соревнований, который составляет $13 тыс.-0-

Фото Оксаны Манчук и Андрея Покумейко