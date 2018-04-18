Первые полуфиналы розыгрыша футбольного Кубка Беларуси состоятся в Борисове и Бресте

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоятся сегодня в Борисове и Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 18.45 на поле "Борисов-Арены" выйдут футболисты БАТЭ и гродненского "Немана". На стадии 1/4 финала кубкового турнира борисовчане дважды не без труда переиграли соперников из "Ислочи" с одинаковым счетом 2:1, а гродненской дружине довелось выйти на поле в связи с отказом от игр минского клуба "Крумкачы".

Во втором сегодняшнем поединке, который начнется в 20.45, нынешний обладатель Кубка страны брестское "Динамо" примет могилевский "Днепр". В четвертьфинале брестчане дважды победили футболистов "Слуцка" - 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях), а могилевчане сумели одолеть по сумме двух встреч за счет выездного гола финалиста прошлого розыгрыша солигорский "Шахтер" - 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома).

Оба сегодняшних матча телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Ответные встречи за выход в финал состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве. Решающий поединок за почетный трофей пройдет 19 мая на могилевском стадионе "Спартак". В финале прошлого сезона брестское "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии послематчевых пенальти.-0-