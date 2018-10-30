Первый футбольный турнир памяти Эдуарда Зарембо пройдет в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый футбольный турнир памяти легендарного защитника минского "Динамо" Эдуарда Зарембо пройдет 3-18 ноября в Минске. Его организатором выступил физкультурно-оздоровительный центр Первомайского района, который возглавляет Виктор Ивановский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Ивановский, который сам в юные годы тренировался у Эдуарда Зарембо, рассказал, что турнир будет проводиться на новой мини-футбольной арене ФОК "Уручье" по ул. Никифирова. В соревнованиях примут участие любительские команды различных предприятий и организаций белорусской столицы. Желающие заявиться на турнир могут обратиться в Первомайский ФОЦ.

Мастер спорта Эдуард Зарембо в составе минского "Динамо" был бронзовым призером чемпионата Советского Союза 1963 года, в 1965-м играл в легендарном двухматчевом финале розыгрыша Кубка СССР, в котором минчане уступили московскому "Спартаку" (0:0, 1:2). Эдуард Зарембо был одним из лучших защитников СССР в 60-х годах ХХ века, его называли "королем подката" за мастерское исполнение этого приема. После окончания игровой карьеры Эдуард Дмитриевич работал с юными футболистами знаменитой минской СДЮШОР-5, был преподавателем физкультуры в учебных заведениях Минска. Умер Эдуард Зарембо в 2012 году в возрасте 74 лет, 17 ноября ему исполнился бы 81 год.-0-