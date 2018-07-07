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Первый городской турнир по волейболу "Лига отцов" собрал в Минске свыше 150 участников

Спорт 07.07.2018 | 13:21
Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый городской турнир по волейболу среди дворовых команд "Лига отцов" стартовал сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Ленинского района.

Соревнование собрало свыше 150 участников. Спортивные баталии проходят на базе средней школы №51 Минска и завершатся 8 июля. За первое место поборются восемь команд из разных районов города, в составе которых есть как девушки, так и юноши.

Победителей наградят памятными кубками и призами. Самый лучший игрок получит специальный приз - мяч с автографом главы администрации Ленинского района. Планируется, что турнир "Лига отцов" станет традиционным. Возможно, в следующий раз он пройдет в два этапа и будет включать районные туры и финальное городское соревнование.

Турнир проводится во время городской акции "Семья - территория здоровья". Его цель - пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в молодежной среде, привлечение отцов к воспитанию детей.

Организаторами мероприятия выступают социально-просветительское учреждение "Отцовство" и Центр семьи и детей при поддержке администрации Ленинского района Минска и комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.-0-

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волейбол, Минск, турнир
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