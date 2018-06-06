Первый участник ЧМ-2018 прилетел на именном самолете

Игроки и тренеры сборной Ирана прилетели в Россию для подготовки и участия в чемпионате мира-2018. Иранцы стали первой командой, которой прибыла в Россию.
Сборная Ирана во время чемпионата мира будет жить и тренироваться на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке.
В пятницу, 8 июня, сборная Ирана проведет товарищеский матч со сборной Литвы на стадионе "Спартак". В групповом турнире ЧМ-2018 иранцы сыграют с Марокко (15 июня), Испанией (20 июня) и Португалией (25 июня).
Все 32 сборные команды, которые будут участвовать в чемпионате мира по футболу, поделены на восемь групп – по четыре команды в каждой.
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