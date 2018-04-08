Пилот "Феррари" Феттель победил на этапе Гран-при "Формулы-1"

Победителем гонки второго этапа Гран-при в Бахрейне вышел немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель. Вторым пришел к финишу финский пилот "Мерседеса" Валтттери Боттас, третьим – британец Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает ТАСС.
Не обошлось и без происшествий. Пилот "Феррари" из Финляндии Кими Райкконен во время пит-старта сбил механика своей команды – он начал движение раньше, чем в его автомобиле закончили менять колесо. Механика госпитализировали.
Второй этап Гран-при "Формулы-1" прошел 6-8 апреля в Бахрейне, следующий состоится 13-15 апреля в Китае.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN