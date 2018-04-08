Пилот "Феррари" Феттель победил на этапе Гран-при "Формулы-1"

Победителем гонки второго этапа Гран-при в Бахрейне вышел немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель. Вторым пришел к финишу финский пилот "Мерседеса" Валтттери Боттас, третьим – британец Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает ТАСС.

Не обошлось и без происшествий. Пилот "Феррари" из Финляндии Кими Райкконен во время пит-старта сбил механика своей команды – он начал движение раньше, чем в его автомобиле закончили менять колесо. Механика госпитализировали.

Второй этап Гран-при "Формулы-1" прошел 6-8 апреля в Бахрейне, следующий состоится 13-15 апреля в Китае.