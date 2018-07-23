Пилоты из Австрии, Польши и России примут участие в ЧМ на своих вертолетах

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты из Австрии, Польши и России примут участие в чемпионате мира на своих вертолетах. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Центер

"Любое авиационное мероприятие с организационной точки зрения - это всегда непросто и ответственно. Тем не менее все необходимые для этого компетенции, возможности и внимание государства у нас есть. К нам прилетели на своих вертолетах коллеги из Австрии, Польши, России. Интересные, красивые и разноплановые машины. Завтра-послезавтра мы их уже увидим", - сказал Александр Центер.

"Они прошли все пограничные, таможенные и авиационные процедуры. У всех были положительные впечатления от встреч с нашими сотрудниками на границе. Последующее сопровождение в воздушном пространстве Беларуси также принесло только позитивные ощущения", - добавил председатель федерации.

Александр Грищенко

Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной оказалась российская сборная, которая представлена 13 экипажами. Побороться за награды также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины.

Часть представителей белорусской команды

Беларусь выставила на вертолетный чемпионат семь экипажей. В частности, на вертолете Ми-2 выступят пилот Алексей Мочанский и оператор Антон Данченко. Еще один тандем составят Александр Грищенко и Олег Манько. На личном Robinson R44 полетит Александр Центер в паре с Владимиром Стриенком.

Впервые на чемпионате будут выбраны победители среди женских команд. Беларусь представят сразу два экипажа девушек: в первый вошли Анна Рогожинская и Марина Конюшевская, во второй - Софья Куршубадзе и Анастасия Короткевич.

Завод "Луч" выпустил приуроченные к ЧМ по вертолетному спорту часы "Новая модель часов приурочена к чемпионату мира по вертолетному спорту, на ней есть соответствующая гравировка. Эти часы можно будет купить в магазинах, а также приобрести по специальной цене на самом фестивале #Пронебо", - проинформировал Антон Быстров.

Экипажам предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете, а также в фирменной дисциплине - слалом, когда из парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол.

В выходные также пройдут вертолетные гонки - их можно будет увидеть во время авиационного фестиваля #Пронебо. Победителя определят в формате "на выбывание": после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на воздушные бои можно будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе легендарный "ночной бомбардировщик" По-2.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними мероприятиями по авиационной тематике, которые пройдут на аэродроме Боровая до его полного закрытия осенью.-0-

Фото Максима Гучека