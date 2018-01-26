Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" добились максимального результата на "Дакаре-2018"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" добились максимального результата на престижной многодневке "Дакар". Об этом в пресс-центре БЕЛТА сказал сегодня руководитель спортивной команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

Вчера белорусская команда вернулась из Южной Америки, где прошел ралли-рейд. В Национальном аэропорту экипажи встречали болельщики, руководство и сотрудники завода. "Все ребята тронуты таким вниманием. Понимаем, что сделали большое дело для завода, для страны. Как отметил на встрече генеральный директор МАЗа Дмитрий Катеринич, это лучшая реклама заводу. Мы это прекрасно понимаем. От всей команды скажу, что пилоты "МАЗ-СПОРТавто" добились максимального результата на завершившейся гонке. Мы впервые попали на пьедестал, заняли второе место в конкуренции с очень сильными соперниками", - рассказал Сергей Вязович.

"Не надо забывать, что столь сложная гонка - своеобразная лотерея. С третьего этапа наши команды переменно входили в тройку лучших. Нам повезло, мы грамотно тактически провели гонку. Элемент удачи был, но мы хладнокровно и много работали над тактикой", - отметил пилот.

По итогам 40-го "Дакара" белорусский экипаж в составе Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина занял второе место, опередив опытные коллективы автомобильных гигантов MAN, Tatra, Iveco. Пилоты Александр Василевский и Алексей Вишневский заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основной целью было войти в число сильнейших экипажей, чего и удалось достичь. Марафон в этом году прошел по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность маршрута составила около 9 тыс. км, из них скоростных участков - порядка 3,5 тыс. км.-0-

Фото Рамиля Насибулина.

Новый спортивный автомобиль будет разработан для команды "МАЗ-СПОРТавто" "Руководством завода, после успешного выступления на "Дакаре", принято принципиальное решение создать новый грузовик - капотный автомобиль. Проект уже есть и получил одобрение. Будем над ним работать", - рассказал Геннадий Скитов.

Вязович: на "Дакаре" только грузовики МАЗ финишировали в полном составе "Хотя в ходе гонки мы соперники, но если кто-то попадает в беду, все стараются прийти на выручку. Так случилось и с КамАЗами, и нам помогали", - рассказал Сергей Вязович.

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