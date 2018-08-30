Питерский "Зенит" вышел в групповой этап Лиги Европы

Во время матча "Мольде" - "Зенит". Фото ФК "Зенит"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" пробились в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке с норвежским "Мольде" команда Сергея Семака открыла счет в середине первого тайма, но после перерыва хозяева дважды поразили ворота Андрея Лунева - 2:1. Неделю назад в домашней встрече зенитовцы одержали волевую викторию с результатом 3:1, что и позволило им пробиться в группу ЛЕ. В 3-м квалификационном раунде "Зенит" переиграл по сумме двух встреч минское "Динамо" (0:4 и 8:1).

Казахстанская "Астана" с белорусом Иваном Маевским в составе победила кипрский АПОЕЛ - 0:1 (в гостях) и 1:0, по пенальти - 2:1 (дома).

Футболисты российской "Уфы" не смогли переиграть шотландский "Глазго Рейнджерс" - 0:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

Молдавский "Шериф", в составе которого выступает белорус Юрий Кендыш, уступил по сумме двух встреч бывшему сопернику БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов азербайджанскому "Карабаху" - 1:0 (дома) и 0:3 (в гостях).

Украинская "Заря" из Луганска проиграла немецкому "Лейпцигу" - 0:0 (дома) и 2:3 (в гостях).

Грузинское "Торпедо" из Кутаиси дважды уступило болгарскому "Лудогорцу" - 0:1 (дома) и 0:4 (в гостях).

Словацкий "Тренчин" оказался слабее кипрского АЕКа из Никосии - 1:1 (дома) и 0:3 (в гостях).

Жеребьевка группового этапа состоится 31 августа в Монако.-0-