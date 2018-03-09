Пять белорусских биатлонисток выйдут на старт спринта КМ в Контиолахти

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских биатлонисток сегодня выйдут на старт в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для женской белорусской команды это будут первые официальные соревнования после Олимпийских игр в Пхенчхане. Ирина Кривко первой выйдет на старт под четвертым номером, Дарья Домрачева - под 16-м, Надежда Скардино начнет гонку 21-й, Надежда Писарева - 59-й и Динара Алимбекова - 87-й.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию в 19.35. В общем зачете Кубка мира сезона 2017/2018 лидирует финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 592 очка, Анастасия Кузьмина из Словакии занимает вторую позицию - 577 баллов, итальянка Доротея Вирер расположилась на третьей строке - 525 очков. Лучшей из белорусок в общем зачете является Дарья Домрачева (пятое место) - 436 очков, Ирина Кривко занимает 19-ю позицию - 295 баллов, Надежда Скардино 20-я - 263, Надежда Писарева в общем зачете 71-я - 18 баллов, 73-е место у Динары Алимбековой - 14, на 85-й позиции располагается Дарья Юркевич - 5 баллов.

После стартов в Контиолахти в текущем сезоне состоятся еще два этапа Кубка мира: с 15 по 18 марта в норвежском Холменколлене и 22-25 марта в российской Тюмени.-0-