Пять белорусских биатлонисток выйдут на старт спринтерской гонки на заключительном этапе КМ в Тюмени

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских биатлонисток выйдут сегодня на старт спринтерской гонки на 7,5 км заключительного, девятого этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из наших стреляющих лыжниц на дистанцию уйдет Надежда Писарева (стартовый номер 6), Ирина Кривко (22), Надежда Скардино (38). Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила 50-й стартовый номер, Динара Алимбекова - 63-й.

Период после Олимпийских игр в Пхенчхане для лидера белорусской команды Дарьи Домрачевой получился одним из самых успешных в сезоне. На седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти ей удалось победить в спринте, через неделю четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место в спринте и праздновала успех в напряженной гонке преследования в норвежском Холменколлене. Благодаря высоким результатам белоруска поднялась на третье место в общем зачете Кубка мира. В активе Дарьи Домрачевой 641 балл. Второе место в генеральной классификации занимает Кайса Мякяряйнен из Финляндии - 686 очков, лидирует Анастасия Кузьмина - 727 баллов.

В сезоне-2014/2015 Дарья Домрачева становилась обладательницей Большого Хрустального глобуса, набрав 1 092 очка.

Спринтерская гонка в Тюмени начнется сегодня в 16.45 по белорусскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию.-0-