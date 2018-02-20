Пять комплектов наград разыграют участники Олимпиады-2018

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют сегодня пять комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы выступят в смешанной эстафете: два женских этапа по 6 км каждый пробегут Надежда Скардино и Дарья Домрачева, затем Сергею Бочарникову и Владимиру Чепелину предстоит преодолеть по 7,5 км. Каждому участнику нужно дважды отметиться на огневых рубежах и отстреляться лежа и стоя.

Еще четыре комплекта олимпийских медалей будет разыграно без участия белорусских атлетов: фигурное катание (танцы на льду), фристайл (ски-хафпайп, женщины), шорт-трек (женская эстафета), лыжное двоеборье.-0-