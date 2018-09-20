Пятиборка Анастасия Прокопенко поделилась со школьниками секретами мастерства

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко в музее НОК поделилась сегодня секретами мастерства с учениками Петревичской школы Новогрудского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе олимпийского комитета.

Представители НОК рассказали ребятам о наиболее значимых достижениях белорусского спорта, а лидер национальной сборной - о подготовке и тренировках. После Анастасия Прокопенко вместе с дочкой Лизой и школьниками приняли участие в различных конкурсах в интерактивной зоне музея.

"С учениками давно хотели посетить штаб-квартиру Национального олимпийского комитета и встретиться с кем-нибудь из наших великих спортсменов. В последние дни много читали и смотрели новостей об Анастасии Прокопенко, когда узнали, что она согласилась с нами встретиться в свой день рождения, решили подарить ей торт", - отметила директор Петревичской школы Людмила Шестак.

На завершившемся в Мехико чемпионате мира Анастасия Прокопенко завоевала две золотые награды: в эстафете вместе с Ириной Просенцовой и личном зачете. Белоруска также была награждена бронзовой медалью Олимпийских игр Пекина после пересмотра допинг-проб участниц.-0-

Фото НОК Беларуси