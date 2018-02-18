Плакат с поздравлениями от минчан и гостей столицы передадут олимпийской чемпионке Анне Гуськовой

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плакат с поздравлениями от минчан и гостей столицы Беларуси передадут олимпийской чемпионке Анне Гуськовой, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

Более сотни поздравлений и пожеланий написано на специальном баннере. Слова благодарности и гордости за победу в адрес олимпийской чемпионки смогли оставить все желающие во время акции "За любимую Беларусь!", которую минские активисты БРСМ провели 17 февраля в ТЦ "Столица".

В числе тех, кто искренне и тепло поздравил Анну, минчане, гости столицы из различных регионов республики, России.

Активисты БРСМ Минска также организовали флешмоб-поздравление белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, которая стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте.-0-