Победа Гуськовой вполне закономерна, жаль, Цупер без медали - Гришин

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшняя победа белорусской фистайлистки Анны Гуськовой на Олимпиаде в Пхенчхане вполне заслуженна. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА ее коллега олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун.

Он отметил, что до начала Игр верил в успех белорусских спортсменок. По ходу сезона они показывали стабильные результаты на этапах Кубка мира, поэтому шансы на успех были реальны. В частности, Анна Гуськова выиграла один из кубковых этапов и была очень хорошо готова к главному старту сезона, поэтому заслужила олимпийское золото, считает Алексей Гришин. Он также сказал, что очень жаль Аллу Цупер, для которой это была уже шестая Олимпиада в карьере. По мнению Алексея Гришина, накануне, в первый день квалификации, Алла была напряжена, сильно волновалась, но все же смогла выйти в финальную стадию олимпийского турнира. Сегодня опытнейшая спортсменка сумела взять себя в руки, сконцентрировалась и показала хорошие прыжки. Но, к огромному сожалению, ей не хватило самой малости, чтобы войти в призовую тройку. Для Аллы это очень обидно, сказал Алексей Гришин, который сам был в такой же ситуации, - в Турине-2006 он тоже занял четвертое место. Олимпийский чемпион отметил, что в последние годы женщины заметно усложнили свои программы, у них стало гораздо больше тройных высоких прыжков, а вот мужчины не настолько прибавили в сложности.

Говоря о перспективах мужской команды белорусских фристайлистов на Играх в Пхенчхане, Алексей Гришин спрогонозировал им как минимум одну медаль, а то и две - все ребята хорошо подготовились и могут поспорить за места на олимпийском пьедестале почета.-0-