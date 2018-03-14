Победа в Лиге наций - главная цель футбольной сборной Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед национальной сборной Беларуси по футболу стоит задача выиграть Лигу наций УЕФА и пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Об этом заявил сегодня председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава АБФФ отметил, что главная команда страны в прошлом году выступила неудачно, заняв последнее место в своей отборочной группе ЧМ-2018. Тем не менее в некоторых матчах, в частности, с Болгарией, подопечные Игоря Криушенко показали хорошую игру, вселив надежду в сердца белорусских болельщиков.
Сергей Румас подчеркнул, что верит в тренерский штаб национальной сборной, которой по силам решать поставленные задачи.
Дебютный турнир Лиги наций УЕФА стартует в сентябре. Соперниками команды Игоря Криушенко на первом этапе будут футболисты Сан-Марино, Люксембурга и Молдовы.-0-
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