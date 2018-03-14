Победа в Лиге наций - главная цель футбольной сборной Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед национальной сборной Беларуси по футболу стоит задача выиграть Лигу наций УЕФА и пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Об этом заявил сегодня председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава АБФФ отметил, что главная команда страны в прошлом году выступила неудачно, заняв последнее место в своей отборочной группе ЧМ-2018. Тем не менее в некоторых матчах, в частности, с Болгарией, подопечные Игоря Криушенко показали хорошую игру, вселив надежду в сердца белорусских болельщиков.

Сергей Румас подчеркнул, что верит в тренерский штаб национальной сборной, которой по силам решать поставленные задачи.

Дебютный турнир Лиги наций УЕФА стартует в сентябре. Соперниками команды Игоря Криушенко на первом этапе будут футболисты Сан-Марино, Люксембурга и Молдовы.-0-

Вопрос по ФК "Крумкачы" не будет рассматриваться на конференции АБФФ Руководство ФК "Крумкачы" обратилось с просьбой рассмотреть вопрос по приему его документов на получение лицензии для участия в чемпионате. Исполком и участники конференции решили не рассматривать данный вопрос.

АБФФ в 2017 году основное внимание уделяла развитию массового футбола - Румас Председатель федерации отметил, что в прошлом году было проведено немало соревнований для детей и любителей. В частности, в фестивале "Папа, мама, я - футбольная семья" приняли участие около 600 семей со всей страны.

Все матчи чемпионата Беларуси 2018 года планируется транслировать по ТВ Планируется, что трансляции будут выходить в эфире телеканала "Минск ТВ". Матчи национального чемпионата и розыгрыша Кубка страны будут транслироваться и на каналах Белтелерадиокомпании, отметил Сергей Румас.

АБФФ будет и впредь жестко бороться с договорными матчами - Румас Сергей Румас сказал, что в прошлом году АБФФ совместно с правоохранительными органами выявила игроков и тренеров нескольких белорусских клубов, причастных к "договорнякам".

Сергей Румас не будет через год выставлять свою кандидатуру на пост главы АБФФ Говоря о возможных преемниках на этом посту, Сергей Румас сказал, что их несколько, причем не только известные в футбольном мире люди, например Юрий Курбыко, но и другие персоны.