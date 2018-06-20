Победитель баскетбольного ЧМ (U-17) в Минске станет обладателем уникального кубка

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель чемпионата мира (U-17) среди девушек в Минске станет обладателем уникального кубка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Международная федерация баскетбола вручит лучшей команде почетный трофей, который воплощает в себе талант, энергию, эмоции будущих звезд мирового баскетбола. Кубок похож на скалу в абстрактных и геометрических особенностях. По мнению организаторов турнира, молодые игроки - это бриллианты без огранки, чьи таланты раскрываются поэтапно от турнира к турниру, постепенно превращая их в спортсменов мирового класса.

Специально разработанным кубком будет награждена и сильнейшая дружина по итогам аналогичного турнира у парней U-17, который пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе с 30 июня по 8 июля 2018 года.

Обновление дизайна кубков мира U-17 является еще одним шагом в процессе улучшения бренда и статуса соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола, начало которому было положено год назад с усовершенствования трофеев Кубка мира ФИБА и Кубков континентальных первенств.

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17-ти лет пройдет в Минске с 21 по 29 июля. Участниками турнира станут 16 сильнейших сборных в данной возрастной категории: Мали, Ангола, США, Канада, Аргентина, Колумбия, Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Беларусь, Франция, Венгрия, Италия, Латвия, Испания. Матчи турнира пройдут на паркете Дворца спорта, а также в спорткомплексе Falcon Arena.-0-