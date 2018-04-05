Победителей республиканской акции "Разам з камандай!" чествовали в НОК Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканской акции "Разам з камандай!" чествовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конкурсе, который проводился с 21 декабря 2017 года по 25 февраля текущего года, приняли участие свыше 2,5 тыс. человек. Свои работы присылали организованные группы школьников, студентов и семьи. Желающие создавали лозунг белорусской сборной, фотографировались на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, направляли пожелания в адрес спортсменов и размещали пожелания на своих страницах в социальных сетях с официальным хэштегом акции #разамзкамандай.

Победители определялись в трех категориях: лучшее фото, лучшие пожелания и лучший лозунг. Организаторы акции получили большое количество работ и выбрали по десять наиболее ярких и запоминающихся в каждой категории. К примеру, в категории лучшее фото были отмечены учащиеся "Барановичской СДЮШОР профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу", Радюковской базовой школы Шарковщинского района (Витебская область). Среди лучших пожеланий отмечены работы средней школы №6 Рогачева, средней школы №66 Минска. Победителями в категории лучший лозунг стали средняя школа №1 Глубокое имени П.О.Сухого, Прудковская базовая школа из Гомельской области и еще восемь представителей учреждений образования.

Барановичская СДЮШОР профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу во время награждения

Во время церемонии

"Поддержка болельщиков ценна для спортсменов на любых соревнованиях, тем более Олимпийских играх. Атлет может зайти в соцсеть и увидеть, какие пожелания оставляют любители спорта, тогда хочется выступить лучше не только для себя, но и для людей, которые присылали слова поддержки", - отметил призер Олимпиады в лыжной акробатике Дмитрий Дащинский.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина рассказала, что до сих пор хранит письма, которые ей присылали фанаты. "Ранее послания в соцсетях были не столь популярными. Нам больше присылали рисунки, открытки. Многое храню у себя дома и сейчас. Социальные сети предоставили новые возможности, даже мне, призеру Олимпиады, было приятно получить "лайк" от Дарьи Домрачевой", - рассказала Любовь Черкашина.

Любовь Черкашина и учащиеся средней школы №1 г. Глубокое имени П.О. Сухого Витебской области

Во время подведения итогов конкурса поздравления с днем рождения принимал главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко, которому вручили торт от победителей конкурса.

Николай Козеко и учащиеся средней школы №6 г.Рогачева

После церемонии чествования спортсмены, авторы лучших работ приняли участие в социальной акции "Белая карта". Организаторы пригласили всех атлетов, тренеров, болельщиков сплотиться вокруг символа "Белая карта" - знака приверженности мирным инициативам на всей планете - и разместили свою фотографию в социальных сетях с хэштегами: #WhiteCard #TeamBelarus #NOCBelarus #OlympicBelarus #IDSDP #april6.

Акция "Разам з камандай!" проводилась с целью вовлечения населения в пропаганду олимпийских ценностей и поддержки сборной Беларуси на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.-0-

Фото Андрея Покумейко

Во время церемонии