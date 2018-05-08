Победители чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд стали известны в трех лигах

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители 17-го чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд стали известны в трех лигах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сильнейшем дивизионе в решающем матче за первое место встретились команды "Газпромнефть" и "Столица". Цвета столичной команды, которая являлась победителем турнира в прошлом году, защищают многие известные в прошлом игроки голкипер Сергей Шабанов, защитники Павел Микульчик и Алексей Баранов, нападающие Дмитрий Дудик и Андрей Михалев. Решающий матч на малой арене "Чижовка-Арены" получился упорным. Хоккеистам "Газпромнефти" удалось взять реванш за поражение в финале 2017 года, победив со счетом 3:2.

В борьбе за третье место хоккеисты "Артели", представляющие Белагропромбанк, были сильнее соперников из "Характера" в серии буллитов со счетом 4:3.

Лучшими игроками в высшей лиге чемпионата среди любительских команд были признаны: вратарь - Алексей Гриценко ("Артель"), защитник - Алексей Баранов ("Столица"), нападающий - Александр Бурмистронок ("Газпромнефть"), лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Дудик ("Столица").

Команда "Авангард" победила в первой лиге чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд. В финале был повержен "Беркут-МАПИД" со счетом 3:1. Ранее "Авангард" уже становился обладателем кубка первой лиги в сезоне 2015/2016 годов.

Титул чемпиона во второй лиге защитила команда "Бастион". В решающем матче турнира эта команда обыграла Ice City-2 - 6:3.

Чемпионат Минска по хоккею среди любительских команд проводится 17-й сезон и объединяет поклонников этой игры разных возрастов и профессий. В сезоне-2017/2018 в турнире приняли участие более 40 команд, разделенных на три лиги.-0-