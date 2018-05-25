Победители и призеры республиканского конкурса "Подружись со спортом!" награждены в НОК Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры республиканского конкурса "Подружись со спортом!" награждены сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Конкурс рисунка проходит раз в два года и проводится в три этапа (районный, областной и республиканский). В нынешнем году в отборочных этапах принял участие 182 231 ученик (из 2 685 школ), в финале республиканского конкурса представлены 70 работ. Еще в начале мая были определены лучшие рисунки в младшей и старшей возрастных категориях.
Награды ребятам сегодня вручали двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Дмитрий Дащинский, обладатель бронзовой награды Игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина, чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова, шестикратный победитель Лиги чемпионов по гандболу Сергей Рутенко, а также помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министрества образования Александр Матюшонок, заместитель заведующего отделом спортивного вещания телеканала ОНТ Борис Герстен.
Первое место в младшей возрастной группе занял Ярослав Прадед из Минска с рисунком "Стань ярче", второй стала Юлия Дятловская из Минска с работой "Будущая чемпионка", третье место у Дарьи Шестак из Петревичской школы (Гродненской области) за рисунок "Займись спортом! Стань лучше!".
В старшей возрастной группе победил пятиклассник из Сморгони Андрей Савосько с работой "На пути к вершине", второй приз конкурса получила Варвара Сивакова из Дрибинской средней школы за работу "Легкая атлетика - это нелегко". Матвей Белоусов из Васьковичской школы (Могилевская область) занял третье место с рисунком "Спорт - это мой выбор!".
В ходе церемонии отмечены наградами также тройки лучших в каждой области и Минске. Все победители и призеры конкурса получили медали и кубки, у ребят будет возможность отдохнуть в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". На основе работ финалистов будут изготовлены билборды, которые можно будет увидеть на улицах Минска.
Учредителем конкурса выступает Президентский спортивный клуб. В числе организаторов проекта Министерство образования, телеканал ОНТ и Минский городской исполнительный комитет.-0-
Фото Максима Гучека.
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