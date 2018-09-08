Победители и призеры в эстафете на лыжероллерах среди вузов и любительских команд определены в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры среди вузов и любительских команд определены в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках в День города в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первое место заняли студенты Белорусского государственного университета физической культуры, второе - Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Третьими стали представители Академии управления при Президенте Беларуси, за эту команду выступала чемпионка Паралимпийских игр Светлана Сахоненко.

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова во время награждения

В забеге в составе двух любительских команд приняли участие пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт и младший сын главы государства Николай Лукашенко, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, главный тренер хоккейного клуба "Юность" Михаил Захаров.

В эстафете стартовали 11 команд.

Спортивный праздник продолжится у Дворца спорта в Минске лыжероллерной эстафетой среди силовых структур, а после состоится роллер-марафон с участием ведущих атлетов Беларуси и зарубежных стран.-0-