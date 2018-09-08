Победители и призеры в эстафете на лыжероллерах среди вузов и любительских команд определены в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры среди вузов и любительских команд определены в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках в День города в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Первое место заняли студенты Белорусского государственного университета физической культуры, второе - Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Третьими стали представители Академии управления при Президенте Беларуси, за эту команду выступала чемпионка Паралимпийских игр Светлана Сахоненко.
В забеге в составе двух любительских команд приняли участие пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт и младший сын главы государства Николай Лукашенко, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, главный тренер хоккейного клуба "Юность" Михаил Захаров.
В эстафете стартовали 11 команд.
Спортивный праздник продолжится у Дворца спорта в Минске лыжероллерной эстафетой среди силовых структур, а после состоится роллер-марафон с участием ведущих атлетов Беларуси и зарубежных стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN