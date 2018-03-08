Победительницы и призеры женского забега Beauty Run определены в Минске

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницы и призеры женского забега против насилия Beauty Run определены в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У главного корпуса Белгосуниверситета с самого утра было оживленно. В третий раз в Международный женский день минчанки и жительницы других городов Беларуси приняли участие в одном из самых масштабных спортивных мероприятий. Старт забегу на проспекте Независимости дал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, который поздравил всех любительниц бега с праздником и отметил, что женщины и в профессиональном спорте занимают ведущие роли.

Участницам было предложено пробежать дистанции 2 км и 5 км. Наиболее подготовленные отправились по более длинному маршруту с разворотом на площади Победы. Лучшей на 2 км стала Татьяна Шабанова из Бобруйска (6 мин. 23,94 сек). Следом за ней финишировали минчанки Светлана Курганская (второе место) и Анна Летун (третье). Спустя десять минут на финише встречали победительницу и призеров в беге на 5 км. Первое место заняла Екатерина Корнеенко из Минска (16 мин. 49,8 сек), серебряным призером стала Марина Доманцевич из Новополоцка, а третье место заняла Светлана Ковган из Минска.

Призеры забега на 5 км (слева направо) - Марина Доманцевич, Екатерина Корнеенко и Светлана Ковган

Специально к забегу были изготовлены медали в виде цифры восемь. Такую награду получила каждая из участниц Beauty Run. Победительниц и призеров награждали и поздравили первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Для победительниц и призеров организаторы также приготовили денежные призы: например, за первое место на дистанции 5 км - Br500, а на дистанции в 2 км - Br200.

В женском забеге против насилия Beauty Run 8 марта, несмотря на снежную погоду, приняли участие многие известные персоны. Среди них спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" Анна Любенкова, вышли на старт модели Национальной школы красоты, своеобразным капитаном команды которой выступила "Мисс Беларусь 2008" Ольга Хижинкова. В качестве тренировки она давно предпочитает бег.

Белорусская федерация легкой атлетики уже второй год подряд проводит женский красивый забег против насилия Beauty Run совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.-0-