Победы белорусских паралимпийцев могут повлиять на улучшение безбарьерной среды - Лобан

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победы белорусских паралимпийцев могут повлиять на улучшение безбарьерной среды. Такое мнение высказал сегодня журналистам двукратный серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Дмитрий Лобан, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лобан отметил, что в Минске достаточно хорошо развита инфраструктура, осталось мало таких мест, куда нельзя попасть на коляске. В целом же в этом вопросе еще есть куда расти. По мнению спортсмена, на улучшение безбарьерной среды могут влиять и победы белорусских паралимпийцев, которые вызывают в обществе определенный резонанс.

Дмитрий Лобан также высказал мнение, что человек, который хочет чего-то добиться, должен сам к этому стремиться. "Я получил травму в 23 года, жил в небольшой деревушке в Брестской области. Можно сказать, из ничего добился определенных успехов благодаря себе и поддержке государства, потому что такого результата одному добиться невозможно. Но нужно стремление и желание идти к чему-то", - убежден он.

Капитан белорусской команды Дмитрий Лобан на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевал две награды среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он стал серебряным призером в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжном спринте на 1,1 км.

За высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальной команды ему присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".-0-