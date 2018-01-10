10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный трофей Континентального кубка доставлен в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ХК "Юность-Минск".

Главный приз турнира, которым ранее трижды владели белорусские команды, уже находится в минском клубе. На "Чижова-Арене" идут последние приготовления к старту суперфинала Континентального кубка. Подопечные Михаила Захарова активно тренируются (команду в декабре пополнили ряд новичков) к предстоящему старту. Соперники "Юности" из Италии, Великобритании и Казахстана 11 января проведут опробование льда на "Чижовка-Арене".

Как сообщили в команде, на матчах с участием "Юности" ожидается более 7 тыс. болельщиков.

Столичный клуб в ноябре 2017 года в Дании успешно прошел полуфинальную стадию турнира и по решению Международной федерации хоккея стал организатором суперфинала, в котором выступит четыре клуба. Турнир состоится с 12 по 14 января на "Чижовка-Арене". За почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского "Риттен Спорта", астанинского "Номада", британского "Шеффилда" и минской "Юности".

Расписание матчей

12 января

"Риттен Спорт" (Италия) - "Юность-Минск" (Беларусь), 15.00.

"Номад" (Казахстан) - "Шеффилд Стилерз" (Великобритания), 19.00.

13 января

"Номад" - "Риттен Спорт", 15.00.

"Юность-Минск" - "Шеффилд Стилерз", 19.00.

14 января

"Шеффилд Стилерз"- "Риттен Спорт", 15.00.

"Юность-Минск" - "Номад", 19.00.

Беларусь дважды принимала суперфинал Континентального кубка. В 2004 году турнир проходил в Гомеле, в 2011-м квартет сильнейших хоккейных клубов турнира собрался на "Минск-Арене".

Белорусские команды трижды побеждали в Континентальном кубке. Дважды (в 2007 и 2011 годах) обладателем почетного трофея становилась "Юность", в 2015-м успешно в финале сыграл гродненский "Неман".-0-