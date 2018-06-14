Подготовка баскетболисток юниорской сборной Беларуси к ЧМ проходила на высоком уровне - Дацун

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к домашнему чемпионату мира (U-17) баскетболистки юниорской сборной Беларуси ведут с начала 2018 года, и все проходит по намеченному плану. Об этом рассказала в пресс-центре БЕЛТА главный тренер команды Виктория Дацун.

В юниорской национальной сборной играют лучшие баскетболистки этого возраста, которые тренировались на базе Гродненского училища олимпийского резерва. Подготовка шла планомерно, команда полностью выполнила поставленные задачи перед чемпионатом мира. Сейчас белорусские баскетболистки прибыли в Минск.

"Заключительный сбор команда начала с больших нагрузок, и поэтому игрокам будет нелегко в матчах турнира памяти Семена Халипского. Очень интересны все соперницы, но особенно китаянки. Азиатские дружины играют в своеобразный баскетбол, и этот опыт очень пригодится в матчах мирового первенства", - отметила Виктория Дацун. Соперницами белорусок на турнире памяти Семена Халипского будут также команды Эстонии и Чехии.

После минского турнира команда Виктории Дацун отправится на соревнования во Францию, после чего проведет несколько контрольных встреч со сверстницами из Литвы и Латвии, а непосредственно перед началом чемпионата мира намечен спарринг со сборной Новой Зеландии.

Чемпионат мира для баскетболисток не старше 17 лет пройдет в Минске с 21 по 29 июля на площадках Дворца спорта и "Фалькон Клуба". На первом этапе сборная Беларуси сыграет в предварительной группе А с командами Колумбии (21 июля), Японии (22 июля) и Франции (24 июля).-0-

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