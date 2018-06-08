Подготовку к II Европейским играм рассмотрят на региональном форуме НОК в Риге

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход подготовки к II Европейским играм 2019 года рассмотрят на региональном форуме в Риге представители НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На пленарном заседании ежегодного мероприятия генеральный секретарь НОК Беларуси, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин расскажет о ходе подготовки к мультиспортивному форуму в белорусской столице.

Два дня представители руководства олимпийских комитетов 15 стран, среди которых и первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, в столице Латвии будут обсуждать вопросы развития олимпийского движения и образования, перспективы студенческого спорта, а также поделятся опытом в области взаимодействия спорта с медициной, наукой и СМИ.

В сентябре 2017 года региональный форум руководителей Национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии принимала столица Азербайджана - Баку.-0-