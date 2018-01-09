9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен календарь проведения соревнований по видам спорта II Евроигр в Минске. Об этом сообщил главный эксперт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по спорту Асимакис Асимакопулос, который принял участие сегодня в рабочем заседании фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас расписание по видам спорта должно пройти согласование во многих международных структурах, с телевидением. "Календарь проведения соревнований на II Евроиграх подготовлен более чем на 90%. Могут быть какие-то изменения, но они не будут глобальными", - сказал главный эксперт.

На встрече в Минске обсуждалось также взаимодействие спортивной части с остальными направления организации Евроигр. Как отметил Асимакис Асимакопулос, Беларусь имеет серьезный опыт проведения крупных соревнований, у страны высокие стартовые позиции в подготовке, и ЕОК находит полное взаимопонимание с дирекцией в ходе подготовки к еврофоруму в 2019 году.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. В программу Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.-0-